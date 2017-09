Dalle 21 di lunedì alle 6 di martedì, stop all'acqua a Sorbolo, Mezzani e via Beneceto

Nella notte tra lunedì 18 e martedì 19 settembre il gestore della condotta principale che da Beneceto porta l'acqua verso la Bassa parmense eseguirà un importante intervento di riparazione sulla rete di adduzione idrica in zona via Viazza di Beneceto, nel Comune di Parma. La condotta oggetto di manutenzione non è gestita da Iren, che invece gestisce la distribuzione nei comuni di Sorbolo, Mezzani e Parma che derivano l'acqua dalla adduttrice che verrà riparata. Pertanto il servizio idrico potrà subire interruzioni o abbassamenti di pressione dalle ore 21 di lunedì 18 fino alle ore 6 circa di martedì 19 settembre nei comuni di Sorbolo e Mezzani nonché in una piccola area del Comune di Parma (precisamente nella zona Via Beneceto). Gli impianti devono tuttavia essere ritenuti sempre in pressione, potendo la normale erogazione essere riattivata in qualsiasi momento. Iren ringrazia i cittadini per la collaborazione.