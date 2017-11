Il ponte sull'Enza a Sorbolo è chiuso: ecco i percorsi alternativi

E' stato chiuso alle 9,20 il ponte sull’Enza fra Sorbolo e Sorbolo Levante, a causa di lavori al passaggio a livello.

Il maltempo ha condizionato i lavori (la chiusura del ponte era prevista per le 6 di stamattina). La direzione dei lavori ha deciso di procedere e alle 9,20 il ponte fra Sorbolo e Sorbolo Levante è stato chiuso.

Sempre questa mattina mattina è prevista un’interruzione della viabilità dalle 6 alle 7.30 anche all’altezza del km 125+280 della provinciale 62r della Cisa, in località Croce dei morti, per consentire lavori alla linea elettrica di media tensione.

COME ANDARE OLTR’ENZA: I PERCORSI ALTERNATIVI

Da Parma verso Brescello, per poi raggiungere eventualmente il ponte sul Po di Boretto e Viadana, un primo percorso è quello che prevede di passare dal ponte sull’Enza di Coenzo che, per chi parte da Parma città, può essere raggiunto transitando sulla Sp72 Parma-Mezzani, prolungamento di via Burla, o transitando sulla provinciale 62r della Cisa, passando dal centro abitato di Sorbolo, ma in questo caso bisogna ricordare che la provinciale sarà chiusa dalle 6 alle 7.30 all’altezza del km 125+280 con la necessità, di conseguenza, di percorrere strada di Chiozzola e via del Bosco per raggiungere il centro di Sorbolo. Conviene invece percorrere la via Emilia sino a Sant’Ilario per poi raggiungere Poviglio e da lì la Cispadana per chi è diretto verso la zona orientale della Bassa reggiana. C’è anche l’opzione autostrada con l’uscita al casello Terre di Canossa, idonea soprattutto per i mezzi pesanti che, se autorizzati alla circolazione, dovrebbero comunque essere pochi in un giorno festivo.

DALLA BASSA VERSO PARMA

Percorso inverso dalla Bassa reggiana verso Parma. È possibile percorrere la provinciale 62r della Cisa sino alla rotatoria che precede il passaggio a livello a Sorbolo Levante. Da quel punto è necessario seguire le indicazioni per Gattatico, Campegine e Sant’Ilario in modo da raggiungere la via Emilia tramite la quale dirigersi verso Parma. Per chi arriva dalla Bassa cremonese e mantovana è altresì possibile, una volta raggiunta Boretto, spostarsi in direzione di Brescello e, tramite l’argine maestro del fiume Po, raggiungere il ponte di Coenzo e da lì Parma e il Parmense, soprattutto se si è diretti verso Mezzani, Colorno o in generale l’area ovest della nostra provincia. Per l’interruzione sulla provinciale della Cisa dalle 6 alle 7.30, in località Croce dei morti, il traffico verrà invece obbligatoriamente deviato su strada di Chiozzola a Bogolese in direzione da sud verso nord e sulla provinciale 73 di Casaltone in direzione da nord a sud.