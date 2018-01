Sorprendono il ladro in cortile. Il sindaco: "Cittadini, ingrassate le navette"

L'hanno sorpreso accovacciato in cortile, pronto ad entrare in azione. E' successo ieri sera alle 20.50 a Chiozzola, nel cortile di una abitazione in prossimità della ferrovia, e il ladro scappato senza bottino è stato descritto come un individuo alto, magro e con indumenti scuri.

Ha lanciato l'allarme via social il sindaco di Sorbolo Nicola Cesari, che ha ricordato ai suoi cittadini di fare attenzione in particolare "dall'imbrunire alle prime ore della sera, è quello l'orario più a rischio! Chiamare il 112 e segnalare!".

E poi ha aggiunto un "post scriptum" decisamente insolito: "Per tutti coloro che abitano ai primi piani...ricordo il suggerimento di ingrassare le navette ai due/tre metri di altezza".