Si è smarrito (di nuovo) Mustacchio. Il gatto è stato perso il 24 dicembre in via Anna Frank (quartiere Montebello-Cittadella). Ha un anno e mezzo, pesa circa 6 chili, è castrato e ha il microchip, è molto dolce e socievole con gli estranei "ma sarà sicuramente impaurito e affamato", dice il proprietario, che aggiunge: "Ha un problema ai dotti lacrimali, che col freddo si sarà probabilmente acuito. Ogni informazione può essere utile".

Per info: Francesco 339-1610352