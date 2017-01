Appello urgente per due poveri mici "sfrattati" insieme ai loro proprietari. Adulti, uno maschio, rosso e l’altra femmina, nera, sono buoni e affettuosi. Adesso si cerca per i due gatti una sistemazione, in quanto ora vivono provvisoriamente in una stanza, per non lasciarli al freddo. Chi volesse offrire una sistemazione ai due mici, davvero bisognosi, può contattare il 348-7389993.