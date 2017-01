Gennarino, preso a calci cerca casa

Gennarino è un gattino di circa sei mesi che la scorsa estate è stato abbandonato, insieme ai suoi fratellini, nel cortile di una casa abbandonata. Una piccola famiglia pelosa che è riuscita a sopravvivere solo grazie alle premure di una persona che andava a dar loro qualcosa da mangiare. Ma in questi giorni, oltre a cercare di scaldarsi dal gelo dell'inverno, Gennarino e i suoi fratelli si sono trovati a dover fare i conti con la cattiveria umana. Ad accorgersi che qualcosa non andava è stata la donna che li accudisce e a cui Gennarino ha "chiesto aiuto" attirando la sua attenzione sul fatto che non riusciva a respirare. E così è stato scoperto che qualcuno, approfittando forse del fatto che il cucciolo è particolarmente affettuoso e si avvicina a tutti, gli ha tirato un calcio rompendogli il diaframma e causando lo schiacciamento dei polmoni. Ricoverato alla clinica veterinaria Jenner ed operato immediatamente, Gennarino è stato salvato ma ora non potrà più essere riportato nella casa fredda in cui aveva trovato riparo con i suoi fratelli e, pronto per una seconda vita, cerca urgentemente un'adozione. Gennarino è negativo a Fiv e felv e già sterilizzato. Per informazioni è possibile contattare il numero 348/6589733.