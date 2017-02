Giada cerca urgentemente casa

Sarà una vera adozione del cuore quella per Giada, una giovane cagnolina di circa due anni, taglia medio-piccola, 10-12 chili, vaccinata sterilizzata e microchippata. Purtroppo nella sua vita non ha mai avuto una vera famiglia, non sa cosa vuol dire essere amati, non conosce il tepore di una casa, né il calore di una carezza, non ha mai vissuto la sua vita di cucciola. Giada è nata e vissuta in una situazione drammatica e purtroppo non ha ricevuto una corretta impregnazione sull’uomo, ha lottato per sopravvivere, poi ha partorito i suoi cuccioli, che ha difeso e accudito con amore.

Per lei si cerca ora una famiglia responsabile che abbia la pazienza di avere la sua fiducia e magari con la possibilità anche di un piccolo giardino. La cagnetta ha bisogno di un’adozione davvero speciale: persone sensibili che siano capaci di rispettare i suoi tempi di ambientamento graduale alla vita in famiglia. Per adottare Giada: 347-0361628; adozioni@enpaparma.it s.l.