Piazzale Lubiana, trovate altre quattro polpette sospette: chiusa l'area cani

Stavolta, in realtà, avevano la forma dell'hamburger, più che della polpetta. Ne sono stati ritrovati quattro: tre all'interno dell'area cani e uno all'esterno, e di nuovo la zona di piazzale Lubiana riservata agli amici a quattro zampe è stata recintata per precauzione.

Il nuovo allarme è stato lanciato alle 21 di lunedì sera. Erano tre o quattro gli animali che stavano giocando all'interno dell'area. Uno di loro è stato attirato da qualcosa e l'ha morsicato. La mossa è stata notata dal proprietario del cane, che immediatamente l'ha portato dal veterinario. Nel frattempo gli altri testimoni hanno allertato i vigili urbani, che all'arrivo hanno provato a fare una ricognizione dell'area e hanno trovato altri tre hamburger sospetti. Carne rossa con all'interno dei pallini bianchi, dice chi li ha visti. Sul posto è arrivata anche la Forestale e intanto l'area è stata recintata con i nastri bianchi e rossi.

Non è chiaro se i bocconi contengano davvero veleno o se - con i padroni di animali in allerta - qualcuno ne approfitti per fare danno con il minimo sforzo: abbandonando carne cruda per alimentare la paura.