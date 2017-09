Chi vuole adottare Lucky?

Lucky ha circa 4 anni e tutte le vaccinazioni in regola, compresa l'antirabbica. Pesa 12 chili, è nero con una macchia bianca sul petto e ha un carattere dolcissimo. E' mansueto ed ubbidiente. La sua famiglia non può più occuparsene e sta quindi cercando una nuova casa e un nuovo amico che voglia prendersi cura di lui, coccolarlo e farlo giocare.

Per saperne di più e per adottarlo è possibile contattare Davide al numero 340/2739369.