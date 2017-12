Emergenza per 25 mici di una colonia a Coduro, che rischiano di essere sfrattati a breve. I volontari animalisti fidentini si sono attivati per cercare una sistemazione per queste povere bestiole, anche se, essendo così numerosi non è facile. Adesso è emergenza soprattutto per i gatti più piccoli, viste anche le temperature rigide di questi giorni. Sono buoni e affettuosi e aspettano solo di essere portati al dolce tepore di una casa. Per informazioni e adozioni si può contattare il 338-5436162.