Una splendida cagnetta incrocio husky e pastore tedesco, 4 anni, sta vivendo una situazione molto difficile. Per questo si cerca con urgenza, per lei, una sistemazione. E’ molto buona e adatta anche a una vita in appartamento.

Non ama i gatti. Prima che rischi di essere rinchiusa per sempre in un canile si spera nel buon cuore di qualcuno che la adotti. Per info e adozioni: 338-5436162 (Rossella)