FIDENZA - Un triste passato fatto di reclusione e tanto bisogno di trovare una casa. Un dolce cagnolino di 11 anni, Chicco, cerca una famiglia che gli faccia trascorrere in serenità gli ultimi anni della sua vita. Ha un carattere dolcissimo e timido, ama fare lunghi pisoli e adora i biscotti. Chi ha voglia di andare a conoscere Chicco, può recarsi al canile di via Milano. Per informazioni: 338 – 5436162.