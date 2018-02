Dal 26 gennaio è sparita da casa questa setterina e i proprietari non hanno più sue notizie. April, setterina bianco e nera con microchip, sterilizzata e non adatta alla caccia.

Allontanata da casa in zona Noceto il 26 gennaio mattina e non più tornata.

Se qualcuno avesse sue notizie può telefonare al 3461463922.