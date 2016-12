Natale in Musica: da Zero ai Pooh gli eventi del weekend

Renato Zero domani e venerdì canta all’Arena Spettacoli Padova Fiere di Padova. Domani i Pooh sono al MediolanumForum di Assago (MI), martedì al Palverde di Villorba (TV). Domani Fiorella Mannoia è in cartellone all’Auditorium Parco della Musica di Roma. Giovanni Allevi si esibisce venerdì a Spoleto (PG) al teatro Menotti e martedì al teatro Politeama di Genova. Raphael Gualazzi domani in concerto al Lime Theatre di Reggio Emilia, venerdì al Nuovo Teatro Carisport di Cesena. Bobo Rondelli ha in programma uno show sabato al The Cage di Livorno. Sal Da Vinci sarà al teatro Augusteo di Napoli da domani a mercoledì tutte le sere, compresi 24, 25 e 26. Niccolò Fabi sarà domani al teatro Nestor di Frosinone, lunedì al teatro Europa di Aprilia (LT), martedì al Petruzzelli di Bari, mercoledì al Rendano di Cosenza. Rossana Casale è al teatro Mercadante di Altamura (BA) domani, lunedì allo Spirito di Vigarano Mainarda (FE). Martedì e mercoledì Daniele Silvestri sarà all’Auditorium Parco della Musica di Roma. Ezio Bosso domani al teatro Comunale di Bologna. Il New York Ska Jazz Ensemble si esibisce sabato al C.S Zapata di Genova, domenica al C.S Gabrio di Torino, lunedì al Bloom di Mezzago (MB), martedì ad Ariano Irpino (AV). Come da tradizione l’Harlem Gospel Choir festeggia il Natale all’Auditorium Parco della Musica di Roma: concerti domenica, lunedì e martedì. Lunedì, martedì e mercoledì il Blue Note di Milano ospita l'Angels of Harlem Gospel Choir. Rocco Hunt martedì è di scena all’Officina Giovani di Prato. Vinicio Capossela canta mercoledì al Vidia Rock Club di Cesena. Mercoledì a Orvieto comincia Umbria Jazz Winter: di scena il trio di Chihiro Yamanaka e il progetto «Le Rondini e La Luna», dedicato al «jazz di Lucio Dalla e Fabrizio DeAndrè con Gaetano Curreri, Paolo Fresu, Fabrizio Foschini e Raffaele Casarano.