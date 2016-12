Zelig, cala il sipario su vent'anni di risate

Vent’anni di risate e tormentoni da un palco che ha lanciato tanti big della comicità, come Aldo, Giovanni e Giacomo, Raul Cremona, Anna Maria Barbera, Enrico Bertolino, Gioele Dix, Ale e Franz, Ficarra e Picone, Mr Forest, Checco Zalone.

Dopo una lunga e onorata carriera cala il sipario su Zelig, almeno nella versione tv - ispirata al celebre cabaret milanese, nato trent’anni fa - che lo ha visto tornare in onda in questa stagione su Canale 5 con quattro puntate evento dedicate al compleanno e condotte da Michelle Hunziker e Christian de Sica (stasera alle 21.10 su Canale 5 l'ultima puntata).

E’ tempo per nuovi progetti, spiegano gli autori storici Gino e Michele e Giancarlo Bozzo, pronti a fare tesoro di un’esperienza «entusiasmante».

«Con emozione - dicono - ripercorriamo un viaggio bellissimo che abbiamo condotto portando a teatro quasi 700 mila persone, proponendo più di 300 di puntate in seconda e poi in prima serata, in totale, e a parte le repliche, oltre 500 ore di trasmissione, attraverso le due reti Mediaset di Italia 1 e Canale 5. E’ stato un viaggio costruito con l’entusiasmo e la consapevolezza di avere inventato un modo di fare televisione diverso, portando la comicità direttamente nelle case, senza filtri. Abbiamo provato a reinventare il varietà televisivo seriale senza tradirne sostanzialmente l’anima».

E’ un arrivederci, assicurano, ringraziando su tutti Claudio Bisio, «che per molti anni si è inventato l’energia di Zelig dal palco» e dando «a tutti coloro che hanno costruito questo progetto un appuntamento ideale per il futuro».

Un futuro tutto da costruire: non è chiaro se Mediaset stia pensando a uno Zelig in versione rinnovata (gli stessi Gino e Michele e Bozzo hanno dichiarato in alcune interviste che stanno lavorando a «un programma in seconda serata alla vecchia maniera», nello stile dello «Zelig dei primi tempi») o a un format completamente nuovo - in grado di fronteggiare la concorrenza degli svariati programmi comici moltiplicatisi su tante reti - che potrebbe anche tornare nella collocazione originaria su Italia1.

E’ il 1986 quando un gruppo di giovani artisti dà vita a un cabaret «di rottura», a Milano, in viale Monza. Accanto a Gino e Michele e Bozzo, si fanno strada personaggi come Claudio Bisio, Silvio Orlando, e poi nel cast entrano nomi come Fabio De Luigi, Mister Forest, Antonio Albanese, Elio e le Storie Tese, Angela Finocchiaro, Aldo, Giovanni e Giacomo e tanti altri. Dieci anni dopo, il grande salto con lo sbarco in tv, prima con gli speciali di seconda serata su Italia 1, poi con Zelig Circus in prime time su Canale 5.

Negli anni, a condurlo ci saranno Simona Ventura, Claudio Bisio, destinato a diventare un po' il volto simbolo dello show (in coppia con Michelle Hunziker, Vanessa Incontrada, Paola Cortellesi), ma anche Teresa Mannino e Mister Forest.

Fino alla coppia De Sica-Hunziker per celebrare i vent’anni. E forse l’addio.