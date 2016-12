Scandali, amori, polemiche: le 10 donne da copertina del 2016

Un 2016 in rosa. Ecco dieci personaggi che hanno «vivacizzato» l'anno che sta per finire. Dieci donne che sono finite spesso in copertina.

1) BELEN RODRIGUEZ - 32 anni





Un anno da star del gossip. Un'estate bollente e un autunno incandescente. Dopo le confessioni sul suo rapporto con l'ex marito Stefano De Martino, la paparazzata con Borriello, la nascita dell'amore con il pilota Andrea Iannone. Una storia che riempie le pagine dei settimanali rosa.

2) FEDERICA PELLEGRINI - 28 anni





L'amore della nuotatrice azzurra per il collega Filippo Magnini vive un periodo di riflessione. Parola di Cinzia, mamma della «Fede» nazionale. Ma il tormentone continua...

3) GIULIA SALEMI - 23 anni





Dopo lo spacco inguinale sul red carpet al Festival di Venezia, Giulia, ex concorrente di «Pechino Express», è approdata su Raidue come opinionista a «Sbandati». Ma la notizia più clamorosa è il suo nuovo amore: il rapper Marracash. Starebbero insieme da alcune settimane.

4) WANDA NARA - 30 anni





E' stata la protagonista del calciomercato estivo. Il marito, Maurito Icardi, era conteso da diverse squadre fra cui il Napoli. Il presidente Aurelio De Laurentiis aveva promesso a Wanda una parte nel film di Natale. Poi l'attaccante è rimasto all'Inter ma la prorompente moglie sogna ancora il mondo del cinema. Nel frattempo, però, ha dato la luce Isabella e la famiglia si è allargata.

5) BLONDIE - 41 anni





Una svolta nella vita sentimentale dell'ex pornostar. Barbara Exignotis, in arte Blondie, dopo un passato a luci rosse e un presente a teatro, è la nuova fidanzata di Nino Frassica, in questi giorni al cinema con il cinepanettone «Natale a Londra - Dio salvi la regina».

6) DILETTA LEOTTA - 25 anni





La bellissima giornalista di Sky - si occupa della serie B di calcio -, protagonista di un brutto episodio di hackeraggio, è il sogno di tanti italiani: ma il suo cuore è impegnato. Il fidanzato è Matteo Mammì, responsabile dei diritti sportivi di Sky Tv, figlio dell’ex ministro Oscar Mammì.

7) MELISSA SATTA - 30 anni





Si divide tra la vita milanese e gli impegni in tv con Tiki Taka, in onda su Italia 1, e le Canarie: il marito Kevin Prince Boateng ora gioca lì e l’ex velina lo raggiunge appena può con il figlio Maddox. Una pendolare per amore.

8) CECILIA RODRIGUEZ - 26 anni





Colpo di scena nella vita sentimentale della sorella minore di Belen: si doveva sposare nel marzo 2017 con l'ex tronista Francesco Monte. Ma tutto è saltato. La coppia, comunque, continua ad amarsi più di prima!

9) CHIARA FERRAGNI - 29 anni





Blogger nota anche come «The Blonde Salad», nome del suo blog e del suo primo libro. Dall'estate scorsa vive un'intensa storia d'amore con il rapper Fedez. Sarà al fianco di Carlo Conti al prossimo Festival di Sanremo.

10) BENEDETTA MAZZA - 27 anni





La «naturale» ex Miss Parma è stata protagonista del reality di Raidue «Pechino Express». Non ha vinto ma la sua presenza, in coppia con Raffaella Modugno, non è passata inosservata.