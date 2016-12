Bello Figo a Striscia la Notizia: "Tutti si lamentano perché pensano sia un profugo vero..."

Profughi, la canzone trash-ironica "Bello Figo" continua a far discutere. Ieri sera anche "Striscia la Notizia" si è occupata del giovane cantante africano, che vive a Parma, in un filmato sul "gentismo", cioè la tendenza a dare grande credito sui social network a post virali. Rajae, inviata del tg satirico di Canale 5, intervista Bello Figo, facendogli notare con ironia che ha messo d'accordo pubblico e critica, scontentando tutti. Il giovane difende le sue canzoni e lo stile che ha scelto: "Io non sono un profugo, sono un ragazzo normale però... Finché non è vietato, posso farlo. Se la prendono perché pensano che io sia veramente un profugo". Rajae gli chiede che lavoro faccia: "Io lavoro su Youtube, lo faccio da cinque anni" - risponde Bello Figo -. Finché i miei fans mi seguono, il lavoro va avanti".





Il video di Striscia la Notizia