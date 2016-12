Carrie Fisher e la madre Debbie Reynolds saranno sepolte insieme

Debbie Reynolds e Carrie Fisher, le attrici madre e figlia morte a 24 ore di distanza, avranno un unico funerale e saranno sepolte insieme. Lo ha annunciato Todd Fisher, figlio di Debbie e fratello di Carrie.

Le due star saranno tumulate nel Forest Lawn-Hollywood Hills, dove riposano tante celebrità come Lucille Ball, Dick Van Patten, Liberace, Florence Henderson, David Carradine e Bette Davis. La data del funerale non è stata ancora fissata, ma si tratterà di una cerimonia privata. Si pensa anche a una commemorazione pubblica, ma il progetto non è stato ancora messo a punto.

Il 30 dicembre le autorità di Los Angeles hanno restituito il corpo di Carrie alla famiglia. Il responsabile dell’operazione, Brian Elias, ha spiegato che sono stati effettuati esami, senza precisare se si sia trattato di un’autopsia e senza fornire dettagli. «Mia madre e mia sorella ora staranno insieme», ha commentato Todd Fisher.

Carrie, la principessa Leila di Star Wars, è morta a 60 anni martedì scorso, dopo essere stata colpita da un infarto in volo da Londra a Los Angeles, mentre la madre Debbie, lanciata all’età di 19 anni da Singin' in the rain, è scomparsa mercoledì, a 84 anni, colta da ictus mentre preparava i funerali della figlia.