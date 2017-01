Hollywood piange l'attore William Christopher, famoso per essere stato nel cast della serie tv «Mash», un vero cult degli anni Settanta. L’attore americano, 84 anni interpretava padre John Mulcahy nella serie tv a stelle e strisce. Lo riportano i media Usa.

Secondo quanto rende noto la famiglia, l’attore è morto nella sua abitazione di Pasadena in California per un carcinoma polmonare non microcitico.