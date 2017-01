Morto Georges Prêtre, grande direttore e amico di Bergonzi

E’ morto nella sua casa del sud della Francia Georges Pretre. Aveva 92 anni.

Nato il 14 agosto 1924 a Waiziers, il direttore d’orchestra ha continuato a dirigere quasi fino all’ultimo. Uomo elegante e raffinato, a Parma aveva diretto in numerose circostanze. Era particolarmente affezionato al tenore Carlo Bergonzi, tanto che volle presenziare alla cerimonia al Teatro Verdi di Busseto per gli 80 anni del «Tenorissimo». Arrivando con un fascio di rose rosse, il direttore disse a Bergonzi: «Buon anniversario per i tuoi quattro volte vent'anni».