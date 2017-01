Gina Lollobrigida è ricoverata da alcuni giorni al Campus Biomedico di Roma. Il ricovero è stato necessario per accertare le sue condizioni in seguito ad una forte forma influenzale, hanno reso noto fonti mediche. In particolare si è temuto che la febbre potesse essere legata ad una polmonite. Nessun dettaglio ulteriore è trapelato dalla struttura medica del Campus che protegge la privacy della paziente. Si apprende solo che dovrà rimanere ancora in ospedale e che sono in corso accertamenti.