E’ ufficiale. Gli U2 saranno a Roma, allo stadio Olimpico, il prossimo 15 luglio. La data è apparsa sul sito della band, che tornerà live per celebrare i 30 anni dall’uscita dell’album The Joshua tree. Per l’occasione Bono e compagni suoneranno l’album per intero. Il U2: the Joshua tree 2017 prenderà il via il 12 maggio da Vancouver. In Europa gli U2 avranno il supporto di Noel Gallagher’s High Flying Birds, negli Stati Uniti di Mumford & Sons, the Lumineers e One Republic. I biglietti in vendita dal 16 gennaio.