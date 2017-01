Aggredito Valerio Staffelli: "Non erano parrucchieri ma fabbri..."

«Pensavo di fare un parrucchiere, poi ho scoperto che erano fabbri, da quanto picchiavano...». Valerio Staffelli, inviato di Striscia la Notizia, ha commentato in modo scherzoso l’aggressione subita da lui e dal suo operatore nei giorni scorsi, con minacce, colpi e spintoni, per un servizio sui coiffeur cinesi che non rilascerebbero regolare fattura.

«Quando si scopre - ha detto oggi a Firenze, ospite dello stand di Aeronautica Militare a Pitti Uomo - che i commercianti, e questo non riguarda solo i cinesi, fanno solo il 10% delle ricevute che dovrebbero, e arriva qualcuno a contestarlo, una reazione come quella che abbiamo visto lascia sempre perplessi, ma è il nostro mestiere: è come il calciatore che in area di rigore si deve aspettare la gomitata del difensore».