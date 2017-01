Toscanini, celebrazioni "magre"

Una corona d’alloro deposta ai piedi del busto di Arturo Toscanini, nel cortile della sua casa natale nell’Oltretorrente, e le parole delle istituzioni per annunciare le commemorazioni del celebre direttore d’orchestra in un anno particolarmente importante, che però non avrà nessun riconoscimento da parte del Ministero per i beni e le attività culturali.

Ieri, 16 gennaio, ricorrevano i sessanta anni della morte del Maestro mentre il prossimo 25 marzo saranno centocinquanta anni esatti dalla sua nascita. Parma si prepara a celebrare un mito che però, si riconferma ancora una volta, è molto più riconosciuto all’estero che in patria. Ha spiegato la situazione l’assessora comunale alla cultura, Laura Ferraris, ieri pomeriggio, in occasione della cerimonia: «Circa un anno fa, il Comune di Parma, come capofila, la Fondazione Toscanini, il Teatro Regio, l’Istituto Nazionale di Studi Verdiani, il Conservatorio di Musica “Arrigo Boito” e il Liceo Musicale “Bertolucci” hanno individuato un progetto per onorare la figura di Toscanini, - ha ricordato – facendo domanda al Ministero dei beni e delle attività culturali per l’istituzione di un comitato nazionale. Il Ministero ha però risposto con un diniego, individuando come ricorrenze solo quelle secolari. Nonostante le risorse ministeriali non siano arrivate, l’organizzazione non si è fermata: a partire dal 25 marzo ci saranno iniziative storico-critiche, didattiche e formative, un’edizione speciale del Concorso internazionale di direzione d’orchestra “Arturo Toscanini” e tanti appuntamenti musicali. Verranno inoltre fatti interventi di miglioramento per le modalità di visita del Museo Casa Natale di Toscanini, e verrà inaugurato il nuovo Parco della Musica, all’interno del quale sarà ricollocata la statua di Toscanini, ora al Barilla Center. La statua sarà restaurata con il ripristino della bacchetta (come noto, sottratta nel 2011 da qualche vandalo, ndr.) in tempo per il 25 marzo».

«I criteri del Ministero sono fissati e non modificabili, – ha osservato l’onorevole Patrizia Maestri, che ha affiancato il Comune di Parma nel percorso per le celebrazioni – è però importante per la città promuovere e far conoscere un figlio della nostra terra. Il Maestro Toscanini è stato un esempio civico e politico, per questo dobbiamo lavorare tutti assieme per ricordarlo, come è stato fatto anche per la legge per il Festival Verdi, su cui dovrebbe arrivare un verdetto martedì prossimo».

«Come Fondazione Toscanini cerchiamo di conservare con la nostra attività la memoria della figura etica e artistica del Maestro. – ha aggiunto Luigi Ferrari, sovrintendente della Fondazione Toscanini - Toscanini è stato un uomo molto lungimirante che, quando la radio veniva usata per scopi bellici, l’ha scelta come mezzo per diffondere la musica. Bisogna usare strumenti nuovi per trasmettere i propri ideali. Noi in marzo inaugureremo la sede della Fondazione Toscanini all’interno del Parco della Musica (ex-Eridania, ndr), cui lavoriamo da quattro anni: abbiamo guardato lontano, restituendo alla città uno spazio straordinario».

Presenti alla celebrazione i rappresentanti delle istituzioni e associazioni musicali cittadine. Ieri sera, in occasione del concerto della Filarmonica Toscanini diretta da Juraj Valcuha, è stato presentato il logo delle celebrazioni per i 150 anni dalla nascita del Maestro, con il profilo di Toscanini disegnato in bianco su campo rosso.