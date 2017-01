Sorpresa al Regio: Spotti recita "muto", Zanellato canta

Doppio re ieri sera al Regio in occasione della seconda recita di «Anna Bolena». come racconta la Gazzetta di Parma oggi in edicola: infatti il basso parmigiano Marco Spotti, che nell'opera di Donizetti interpreta Enrico VIII, qualche ora prima di andare in scena ha accusato un abbassamento della voce dovuto a un forte raffreddamento e si è reso necessario trovare un sostituto in extremis: a dare la sua disponibilità è stato Riccardo Zanellato, voce ben conosciuta dal pubblico del Regio, per il quale però non c'è stato il tempo di fare prove di regìa nè di costume. E' stata così scelta la situazione inconsueta di un cantante in scena solo per recitare (Spotti) e un collega a un lato del palcoscenico (Zanellato) a sostenere la parte vocalmente. Al termine della recita solo Zanellato si è affacciato alla ribalta con gli altri artisti (ancora un'ovazione per l'Anna Bolena di Yolanda Auyanet) raccogliendo una calorosa dose di applausi. Nelle prossime due recite di venerdì e domenica Spotti dovrebbe riprendere il ruolo per intero.