La Parsons Dance il 21 marzo al Regio per «ParmaDanza»

Sono attive alla biglietteria del Teatro Regio (0521 203999 biglietteria@teatroregioparma.it), all'Arci Parma di via Testi 4 (0521-706214) e sul circuito TicketOne le prevendite dello spettacolo che la celebre Parsons Dance, compagnia simbolo del balletto americano moderno, porterà al Regio il 21 marzo nell'ambito della rassegna “ParmaDanza 2017”.

Parsons Dance, nata dal genio creativo dell’eclettico coreografo David Parsons e del light designer Howell Binkley, è tra le poche compagnie che, oltre ad essersi affermate sulla scena internazionale con successo sempre rinnovato, sono riuscite a lasciare un segno nell’immaginario teatrale collettivo e a creare coreografie divenute veri e propri “cult” della danza mondiale.

I loro show sono sempre richiestissimi e sono già andati in scena in più di 380 città, 22 paesi nei cinque continenti e nei più importanti teatri e festival in tutto il mondo. Parsons Dance incarna alla perfezione la forza dirompente di una danza carica di energia e positività, acrobatica e comunicativa al tempo stesso.

Nel programma che verrà presentato anche a Parma nel corso del tour italiano 2017 della compagnia, non mancherà la celebre e richiestissima “Caught” (brano del 1982 che David Parsons creò per se stesso), incredibile assolo su musiche di Robert Fripp nel quale il danzatore sembra sospeso in aria grazie ad un gioco di luci stroboscopiche.. A fianco di questa e altri classici del repertorio della Parsons Dance, la compagnia avrà l’onore di presentare, in anteprima europea, altri due brani originali.

Fondamentale resta il ruolo del light designer Howell Binkley (vincitore di un Tony Award per lo spettacolo di Broadway “Hamilton”) che esalta le performance della compagnia, mentre tra le collaborazioni eccellenti figura Luca Missoni che ha firmato i costumi di molti pezzi.