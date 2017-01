Nuovo Teatro Pezzani: cancellato "Rosso Giungla"

Lo spettacolo "Rosso Giungla", in programmazione dal 20 al 22 gennaio al Nuovo Teatro Pezzani, è sospeso fino a data da destinarsi.

Gli organizzatori precisano che chi ha acquistato i singoli biglietti per lo spettacolo (NON l'abbonamento) può contattare la biglietteria al numero 0521-200241 dalle 17 alle 19 (escluso lunedì) o venerdì e sabato anche dalle 10 alle 12.