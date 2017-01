Mediaset boccia Wanna Marchi e la figlia

Wanna Marchi e la figlia Stefania Nobile non saranno concorrenti del programma "L'Isola dei Famosi". Lo annuncia in una nota Mediaset preciando che «l’editore ha giudicato inopportuna la loro partecipazione». La nuova edizione del reality, condotto da Alessia Marcuzzi e con Stefano Bettarini «inviato» sull'isola dei naufraghi, prenderà il via su Canale 5 il 30 gennaio. Da parte sua Wanna Marchi e la figlia hanno dichiarato che «rendendosi conto del clamore suscitato dalla loro originaria inclusione nel cast della trasmissione L’isola dei famosi, confermano avere concordato con l’azienda la propria assenza dal cast, per non compromettere il rapporto con la società produttrice e l’emittente». Finora gli unici nomi sicuri tra i parteciperanno che sbarcheranno a Cayos Cochinos sono l'attrice Eva Grimaldi, il modello Simone Susinna e l’attore Raz Degan.