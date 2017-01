Scelta la cooperativa di Parma per il Coro

La Fondazione Teatro Regio, in serata, con un comunicato stampa ha reso noto l'esito dell'avviso di ricognizione esplorativa per il Coro. Un atto necessario perché il Coro, benché storico, non è un complesso stabile ma è formato da una cooperativa di Parma e una di Reggio. La nota rivela che la scelta è caduta sulla cooperativa di Parma ma lascia intendere che saranno trovate soluzioni inclusive. Questo il testo integrale: «La Fondazione Teatro Regio di Parma a seguito della indagine esplorativa avviata lo scorso 22 dicembre ha individuato la Cooperativa Artisti del Coro di Parma quale soggetto idoneo, sotto il profilo curricolare e artistico, a partecipare in veste di complesso corale all’attività lirica e concertistica del Teatro Regio nel periodo dal 27/01/2017 al 27/01/2018. In questi giorni saranno avviate le trattative per l’elaborazione della convenzione che le due parti sigleranno, nell’intento di garantire la partecipazione dell’intero nucleo storico degli artisti sino a oggi coinvolti nell’attività del Coro del Teatro Regio di Parma». «Sono particolarmente soddisfatta - dichiara il direttore generale del Teatro Regio Anna Maria Meo - di poter così ribadire le riconosciute qualità artistiche e professionali del nostro Coro, che, guidato dal M° Martino Faggiani, contribuisce al successo e al prestigio dell’attività del Teatro Regio di Parma».

E' possibile che fra poche ore, in occasione della presentazione del Festival Verdi, arrivino maggiori dettagli.