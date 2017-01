Fuocammare di Gianfranco Rosi ha avuto la nomination agli Oscar entrando nella cinquina dei miglior film documentario. La cerimonia si terrà il 26 febbraio. Rivali del film italiano che ha già vinto l’Orso d’oro a Berlino e numerosi altri premi sono: I am Not Your Negro, Life Animated, OJ: Made in America e 13th.

Il film di Rosi prodotto da 21Uno Film, Stemal Entertainment, Istituto Luce-Cinecittà e Rai Cinema, coproduzione italo-francese Les Films D’Ici e Arte France Cinema, racconta la vita nell’isola di Lampedusa avamposto della Fortezza Europa.