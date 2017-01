Cantante folk turco, "Sono io il padre di Adele'

«Penso e sento di essere il padre di Adele. Voglio che sappia la verità». Mehmet Asar, cantante folk turco di 52 anni, sostiene di essere il padre biologico della nota cantante britannica. In un’intervista riportata dai media locali, l’uomo racconta di aver avuto una relazione con la madre della star, Penny Adkins, durante una sua vacanza nel luglio del 1987 a Bodrum, località marittima sulla costa egea della Turchia. Mostrando una presunta foto in compagnia della donna, Asar spiega di aver avuto una relazione con la Adkins, iniziata guidandola in un tour turistico nella zona e durata alcune settimane, ma di aver successivamente perso i contatti con lei dopo un ulteriore ritorno in Turchia.

«Quando è partita, voleva che andassi con lei, ma io le ho detto che volevo vivere a Bodrum. Invito Adele e sua madre a Bodrum. Posso anche fare un test del DNA se Adele vuole. La cosa più importante è che voglio che la gente sappia che non ho alcuna particolare aspettativa. Vivo a Bodrum e ho una buona vita, voglio solo che mia figlia sappia la verità», ha detto Asar, che sostiene anche di avere alcuni tratti fisici simili ad Adele.