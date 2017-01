E' morta Gisella Sofio, grande caratterista: lavorò con Rascel e Totò

E’ morta oggi a Roma all’età di 85 anni (era nata il 19 febbraio 1931) l’attrice Gisella Sofio, una delle più noti caratteriste del dopoguerra, popolare in teatro, al cinema e ultimamente anche nella fiction TV. Elegante, ironica, dotata di un profondo «sense of humour», è ricordata per tutte quelle «signorine snob» che ha regalato al pubblico. Nella sua lunga e brillante carriera, ha lavorato tra gli altri con Renato Rascel, Alighiero Noschese, Mario Mattioli, Vittorio De Sica, Gino Cervi, Marcello Mastroianni, Dino Risi, Pupi Avati e il grande Totò. A marzo i suoi affezionati spettatori la potranno ancora vedere ne «Il crimine non va in pensione» regia di Fabio Fulco, e nella seconda serie di «Tutto può succedere». I funerali si terranno sabato 28 gennaio alle ore 10.30 presso la Basilica di Santa Maria in Montesanto (Chiesa degli Artisti) a piazza del Popolo, Roma.