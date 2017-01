«Il secondo sguardo», il cinema al femminile

«Cerchiamo negli occhi della Knudsen, ascoltiamo la solitudine di Louise, buttiamoci nel circo itinerante della Fehner, riconosciamo il canto delle gemelle siamesi e scampiamo ai denti di Ana Lili Amirpour. Soprattutto, impariamo a conoscere le follie di Toni Erdmann. In una rassegna cinematografica è bello sentirsi anche po’ scomodi, incontrare film inediti, spiazzanti e visionari. Titoli che magari non vorremmo andare a vedere di slancio e invece ci contagiano con un’emozione che sconfina nell’irregolarità della vita»: è l'invito del cinema Edison di Parma che, per il secondo anno, percorre «una via anticommerciale» con una rassegna ricca di prime visioni, anteprime nazionali, ospiti e un paio di recuperi importanti.

«Il secondo sguardo» è quello che si dedica alle cose dopo una visione sommaria, per cogliere qualcosa di diverso, profondo e spiazzante. «Il secondo sguardo» è anche il titolo scelto da Solares Fondazione delle Arti per una rassegna che intende raccontare un’intera stagione di cinema attraverso il punto di vista di autrici, attrici, storie e personaggi tutti al femminile: «Non uno scatolone chiuso sul tema delle donne – sarebbe davvero poco utile - ma un vasto orizzonte di incontri speciali ed emozioni ordinarie».

Nel programma de «Il secondo sguardo», da domani, lunedì 30 gennaio, al 13 marzo, troviamo due anteprime nazionali («150 milligrammi» di Emmanuelle Bercot e «Vi presento Toni Erdmann», reduce dal successo pazzesco al Festival di Cannes), un paio di titoli rimasti inediti a Parma (l’animazione poetica di «Le stagioni di Louise» e l’horror che ha cambiato la percezione del cinema iraniano «A Girl Walks Home Alone at Night») un inedito quasi sconosciuto (le fantastiche circensi di «Les ogres») e «Strike a Pose», la storia dei ballerini di Madonna in tournée.

In apertura, domani alle 21.15, un appuntamento anche simbolicamente importante, spiegano all'Edison: «”Indivisibili” è il film italiano più amato quest’anno da Paolo Sorrentino, che si è battuto per candidarlo all’Oscar, e il titolo che più ha fatto scandalo a Venezia per la sua esclusione dal concorso. A Parma non aveva trovato uno spazio di proiezione. Ora finalmente arriva e per presentarlo saranno presenti in sala le due giovanissime protagoniste Angela e Marianna Fontana, gemelle nella vita reale e gemelle siamesi in un film in cui interpretano due cantanti costrette ad esibirsi per mantenere la famiglia, con il sogno un giorno di potersi separare e iniziare un’esistenza normale. Un’altra storia non sempre confortevole di cui innamorarsi senza preavviso, perché una sala d’essai non deve solo metterci a nostro agio con i racconti più facili, ma riservare anche un secondo sguardo ai fotogrammi complicati. Un cinema senza rischi, del resto, sarebbe solo una stanza mal illuminata». Tutte le proiezioni sono in versione originale con i sottotitoli in italiano.R.S.