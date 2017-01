Cagliari, Meli deve restituire 120 milioni

Mauro Meli, ex soprintendente e attuale direttore artistico del Teatro Lirico di Cagliari, dovrà restituire circa 120 mila euro alla Fondazione cagliaritana. Lo ha deciso una sentenza della Corte di Cassazione rigettando il ricorso presentato da Meli e legato al trattamento di fine rapporto incassato per la guida del teatro dal 12 agosto 1996 al 19 gennaio 2004. Terminato il mandato, Meli - che in seguito è stato anche sovrintendente al Regio di Parma - aveva ricevuto il Tfr che poi è stato contestato. Il verdetto della Suprema Corte ha confermato il pronunciamento della Corte d’appello di Cagliari del 30 novembre 2011: in quell’occasione era stato ribaltato il giudizio di primo grado, respingendo l’ipotesi che il rapporto di lavoro tra Meli e la Fondazione fosse di natura subordinata e che dunque non spettasse il riconoscimento del Tfr.