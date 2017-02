Elisa: concerti in tre stili per i vent'anni di carriera

Dal 1997 al 2017: Elisa Toffoli, in arte semplicemente Elisa, taglia il traguardo dei primi vent'anni di carriera. Un anniversario celebrato con tre concerti all'Arena di Verona, il 12, 13 e 15 settembre. Tre concerti o forse un evento diviso in tre serate... SI tratterà infatti di tre spettacoli unici, diversi tra loro: il 12 settembre sarà la serata "Pop-Rock", il 13 settembre "Acustica", il 15 settembre serata "Orchestra".

Con i vent'anni di carriera arriva una svolta: Elisa passa dalla casa discografia Sugar a Universal Music Italia: «Questa decisione ha un’origine lunga, nel senso che è stata molto sofferta e ponderata: ci ho pensato per anni, non lo nascondo - ha detto Elisa a Milano -. E’ stata difficile perché è una cosa di tutta una vita: ho iniziato lì, mia madre firmò lì il mio primo contratto discografico». La cantante ribadisce di avere «solo sentimenti profondi per Caterina Caselli e Sugar, su tutti la gratitudine per avermi aiutato a realizzare un sogno».

Parte della conferenza stampa è stata trasmessa in diretta sul profilo Facebook di Elisa, questa mattina. La cantante friulana ha spiegato, tra l'altro, che nei prossimi mesi si lavorerà molto per preparare gli spettacoli nei minimi dettagli. Nelle tre serate "ci saranno ospiti e amici che verranno a trovarmi - ha detto Elisa -. La loro presenza sarà legata alle canzoni che canteremo insieme" però " ci saranno sorprese: personaggi che vi aspettereste in una serata pop-rock li vedrete nella orchestrale o nell'acustica...". La cantante anticipa che sarà "un tuffo molto libero e profondo nella musica, un momento di condivisione e grande festa".

Le canzoni di maggior successo saranno in tutte le scalette, ma le altre saranno proposte il 12, il 13 o il 15 settembre a seconda delle scelte dell'artista. Ad esempio, dice Elisa, "Luce nella serata pop-rock avrà l'arrangiamento di Sanremo, in quella acustica avrà l'arrangiamento dell'album Lotus, in quella orchestrale probabilmente la eseguiremo con un arrangiamento completamente nuovo. Broken la suonerò nella serata acustica".



Il 12, 13 e 15 settembre Elisa si esibirà all’Arena di Verona per tre imperdibili live durante i quali celebrerà la sua straordinaria carriera con una grande festa della musica, tre serate uniche in cui l’artista metterà in scena tutta la sua versatilità musicale e quella dei suoi più grandi successi.

Si passerà infatti dal “POP – ROCK” della prima serata (12 settembre) dove Elisa mostrerà sul palco il suo lato più energico, accompagnata dalla sua super band e dal soul delle voci delle sue coriste, esibendosi su brani come “Labyrinth”, passando per le sonorità britanniche e contaminate dell’ “Anima Vola” e al rock di “Cure Me” e “Together”.

Nella seconda serata, “ACUSTICA” (13 settembre), Elisa farà rivivere le atmosfere live di “Lotus” e “Ivy” che contengono i celeberrimi brani “Hallelujah” e “A Prayer”, ma anche le versioni acustiche di brani importanti come “Luce (tramonti a nord est)” e “Sleeping in your hand”. Ad accompagnarla sul palco tanti musicisti impegnati in un mix di strumenti acustici, etnici e street.

Per il terzo ed ultimo show (15 settembre), Elisa sceglie di farsi accompagnare da un’“ORCHESTRA” internazionale di oltre 40 elementi, grazie alla quale proporrà una scaletta di grandi classici della canzone italiana e internazionale, come “Caruso”, “Fly me to the moon” e “Amor Mio” ma anche brani significativi del suo repertorio riarrangiati per orchestra come “Eppure Sentire (un senso di te)” e “Almeno tu nell’universo”.

