Festival 1967, non solo Tenco: a Sanremo arriva Mick Jagger

Il festival di Sanremo 1967 sarà per sempre ricordato per il tragico, celebre, discusso suicidio di Luigi Tenco. Non fosse stato per questo marchio funereo l'edizione, invece, sarebbe passata alla storia della canzone italiana come quella di maggiore successo discografico. E anche come la più glamour, almeno fra quelle in bianco e nero, vista la partecipazione di artisti italiani e soprattutto stranieri di grandissimo richiamo pop. All'epoca e fino al 1971 le canzoni in gara venivano presentate in due versioni: nel 1964 gli organizzatori cercarono un rilancio della manifestazione puntando sull'internazionalità e portando quindi sul palco cantanti americani, inglesi, francesi e non solo, tutti in competizione e abbinati agli interpreti nostrani. Scommessa ampiamente vinta.

In quel gennaio '67, dunque, arrivano sul palco del Salone delle Feste del Casinò (il festival si sposterà all'Ariston negli anni Settanta) personaggi di grande popolarità non solo fra i giovani, autentiche star sul mercato statunitense e britannico, da Marianne Faithfull a Sonny & Cher, dagli Hollies a Dionne Warwick, da Gene Pitney ai Bachelors, dagli Happenings a Connie Francis, più due grandi vedette d'Oltralpe, Dalida e Antoine. Quasi tutti vengono eliminati nelle due serate di semifinale, ma conferiscono al festival un fascino e una dimensione mai più raggiunti, anche se nei giorni successivi, quando si aprirà la corsa alla hit parade, in un'epoca in cui i dischi si vendono sul serio e a palate, pochi di loro sono tra i protagonisti più ricercati dagli acquirenti.

Nei negozi, alla radio, in tv, nei juke box e nelle classifiche vanno fortissimo «Cuore matto» di Little Tony, «L'immensità» di Johnny Dorelli, «Pietre» di Antoine, «Proposta» dei Giganti («mettete dei fiori nei vostri cannoni»), «Bisogna saper perdere» che funziona di più nella versione dei Rokes rispetto a quella di Lucio Dalla, in quegli anni ancora un outsider. Sono tutte canzoni famose ancora oggi e titoli entrati nel costume, nel lessico quotidiano. Così come «La musica è finita» di Ornella Vanoni, allora un succès d'estime ma oggi un classico firmato da Franco Califano e Umberto Bindi.

Un'edizione particolarmente «wild», dicevamo. Marianne Faithfull, disinibita baronessina della Swingin' London, è la fidanzata di Mick Jagger e lui la raggiunge a Sanremo per qualche giorno, rimanendo però molto defilato per lasciare tutti i riflettori alla delicata biondina. Lei è in gara con «C'è chi spera», canzone che non lascerà traccia e che non arriva in finale. Incredibile a dirsi, ma più che i due spregiudicati londinesi le vere prede dei voracissimi fotografi e reporter sono in realtà gli americani Sonny & Cher: marito e moglie, lanciatissimi in tutto il pianeta, da un paio d'anni stanno infilando un successo dietro l'altro, vestono in modo stravagante e sguazzano nello show business moltiplicando dollari e bizzarrie. Sono stati reclutati per presentare «Il cammino di ogni speranza» con Caterina Caselli, la cantante italiana del momento. L'attesa è grande, alle prove c'è la ressa.

Ma la sera della diretta arrivano in scena un po' sbronzi, non ricordano le parole della canzone, l'esibizione è penosa e trascinano fuori dalla finale Casco d'Oro. Cher vent'anni dopo vincerà l'Oscar per «Stregata dalla luna», lui morirà in un incidente sugli sci.

Poi c'è Dionne Warwick, una diva, la musa di Burt Bacharach: è in coppia con Peppino di Capri, il pubblico in sala le tributa un'ovazione, ma la canzone, «Dedicato all'amore», non supera l'eliminatoria. The Hollies, quelli di Graham Nash, nientemeno, in Inghilterra sfornano hit a raffica. A Sanremo competono con «Non prego per me», di Mogol e Battisti, abbinati a Mino Reitano, la cui carriera prenderà in seguito la piega che conosciamo. Eliminati.

Gene Pitney, al suo quarto festival, è un veterano: decide persino di sposarsi proprio a Sanremo e il circo mediatico se ne pasce soddisfatto. Canta con Gianni Pettenati «La rivoluzione», brano citato (insieme a «Io, tu e le rose» di Orietta Berti) nel famoso biglietto lasciato da Luigi Tenco prima dell'epilogo sanguinoso. Della pattuglia più fashion fanno parte anche The Rokes, britannici italianizzati che rappresentano la gioventù disinvolta del Piper, Dalida, già un'icona, e Antoine, un filosofeggiante idolo dei giovani francesi pre maggio '68.

Della loro presenza al festival però da allora non si è visto più nulla: le registrazioni delle due serate eliminatorie sono andate perdute, mentre parte del video della finale - dato per sparito anche quello - è riemersa pochi mesi fa dal Sudamerica in versione tagliuzzata, sgranatissima e senza gli stranieri. Da qualche giorno è visibile sulla piattaforma RaiPlay. Vale la pena per una conturbante Vanoni, uno scatenato Little Tony e uno straordinario Lucio Dalla, surreale e bravissimo.