Al sonadór No-bél

Alla fine, Bob Dylan tra mille polemiche e voci, è andato a ritirare il premio più ambito, il Nobel a Stoccolma (leggi). In un corsivo, in prima pagina sulla Gazzetta, Vittorio Testa commenta così...

Nobel. Dunque i giurati di Stoccolma, da mesi angosciati dalle bizze del cantautore, riferiscono che nel ricevere il premio, nel corso di una cerimonia semiclandestina vietata ai flash e alle telecamere, Bob Dylan «sembrava contento». Degnatosi il celeberrimo artista di accettare il Nobel ma rifiutando fino a ieri di recarsi di persona a ritirarlo, sulla vicenda aleggiava il timore di nuove contrarietà del menestrello - vincitore per la letteratura in quanto autore di canzoni dai testi reputati “di pura poesia” - al viaggio nella capitale svedese, compiuto infine ma soltanto grazie al contemporaneo concerto tenuto sotto i freddi cieli della Scania. Era da ottobre dell’anno scorso che il musico cantore angustiava le giornate della giuria, dapprima tacendo alla notifica del premio, poi accettandolo ma con riserva di non metter piede alla consegna. Pazienti come Giobbe, i giurati hanno atteso che questo figlio della Fama, forse troppo sNob-el, si degnasse di appalesarsi. Ai paludati svedesi forse avrebbe giovato una vindice arguzia dialettale. Parma, sede del Nobel. Dopo mesi di attesa (alóra rìvol o no còll cantant sonadór?) bussano alla porta. Ch' al dìgga sjòr. Sono Bob Dylan, devo ritirare il Nobel. Al Nobel? No-bél, adésa at' dèmma un Bél no. vittorio.testa@comesermail.it