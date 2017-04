Da Brunori Sas a Bersani: in Pilotta il concerto del 25 Aprile si fa in quattro

L’Assessorato alla Cultura, all’interno del ricco programma di iniziative realizzate per la Festa della Liberazione, promuove da domenica 23 a martedì 25 aprile una tre giorni che porterà sul palco allestito nel Cortile della Pilotta di Parma grandi nomi della musica italiana contemporanea: Brunori Sas (domenica 23 aprile), Fast Animals and Slow Kids (lunedì 24 aprile), Planet Funk (lunedì 24 aprile) e Samuele Bersani (martedì 25 aprile).

Tre serate ad ingresso gratuito.

I concerti promossi in collaborazione con Puzzle Puzzle S.r.l., con il sostegno di Iren Spa e la sponsorizzazione di Interspar, il patrocinio della Regione Emilia – Romagna, la partnership tecnica di Pro-Music e ToiToi rientrano nel programma di iniziative volte a celebrare il 72° anniversario della Festa della Liberazione. Il Cortile della Pilotta, che sarà la splendida cornice di questi eventi, è stato gentilmente concesso dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Province di Parma e Piacenza, cui va il ringraziamento del Comune.

A calcare per primo il palco del Cortile della Pilotta sabato 23 aprile alle ore 21.30 sarà un grande artista italiano: Brunori Sas, cantautore che sta girando le principali città italiane con il suo tour “A casa tutto bene” , tratto dall’omonimo album uscito a gennaio scorso. A tre anni di distanza da “Vol.3 - Il cammino di Santiago in taxi”, che lo ha consacrato come uno dei migliori narratori della sua generazione, Brunori Sas torna con il quarto album di inediti. Il disco è musicalmente più complesso e stratificato e si muove metaforicamente sulla tratta aerea Lamezia-Milano, quella che Brunori ha percorso spesso durante la stesura dei brani. Il mood risente così dell’influsso più ancestrale e sanguigno dei ritmi della Calabria, così come dei suoni più freddi e sintetici della metropoli. Largo quindi alla mandole del ‘700 mischiate ai sintetizzatori, e alle tessiture orchestrali che si fondono con i loop e le drum machine. Il risultato è un quadro sonoro di grande coralità, in costante equilibrio tra due mondi apparentemente vicini ma molto lontani. Il racconto, rispetto al passato, attenua il piglio ironico e i filtri poetici e si fa più sobrio e diretto. Temi ricorrenti del disco sono quelli dello spaesamento della generazione di mezzo, cresciuta con i grandi valori dei nonni e destinata a cercare una sua dimensione in assenza di riferimenti.

Lunedì 24 aprile l’appuntamento con la musica raddoppia. Si parte alle 19.30 con i Fast Animals and Slow Kids, vero fenomeno rock del momento. La band di Perugia, reduce da una lunga serie di sold out in tutti i locali più prestigiosi d'Italia, tra cui l’Alcatraz e il Lokomotiv, proporrà i successi del fortunatissimo ultimo disco "Forse non la felicità". Sarà quindi l'occasione per vedere e sentire la loro grande energia dal vivo.

A seguire, alle 21.30, saliranno sul palco i Planet Funk, che chiuderanno la serata col loro sound che mixa sonorità rock ad innesti elettronici. La band torinese è conosciuta a livello internazionale grazie al disco Non Zero Sumness e ai singoli Who Said, Chase The Sun (Top 5 in Uk) e Paraffin. Dopo la pubblicazione di due nuovi singoli, ‘Revelation’ e ‘Non Stop’, che vedono il ritorno del grande Dan Black alla voce, ed una anticipazione del tour con sei fortunatissime date nei club in autunno e un indimenticabile notte di capodanno a Torino.

A chiudere questa tre giorni sarà Samuele Bersani, uno dei più celebri e amati cantautori italiani, che, martedì 25 aprile a partire dalle 21.30, farà tappa a Parma con la sua tournée "La fortuna che abbiamo TOUR"che ha già registrato il tutto esaurito in alcune date. L’album arriva a tre anni di distanza dall’ultimo “Nuvola Numero Nove TOUR” (2014) e a due dal suo ultimo live show, “Plurale Unico” (2015), serata evento che lo aveva visto festeggiare i suoi 25 anni di straordinaria carriera discografica in uno spettacolo corale con i grandi nomi della musica italiana. Tra sperimentazioni e arrangiamenti inediti, “La fortuna che abbiamo TOUR” ripercorrerà 25 anni di canzoni di Samuele Bersani con una scaletta che alternerà i brani dell'ultimo album L’abitudine di tornare, denso di ritmo, melodia e contenuti universali, che trae vocazione dalla reale quotidianità, con i suoi grandi successi. Da “Giudizi Universali” a “Chicco e Spillo”, da “Coccodrilli” a “Spaccacuore”, fino ad arrivare a “Psyco” ed “En e Xanax”, nel nuovo tour ritroveremo emozionanti versioni live dei brani che hanno reso Bersani uno dei cantautori più apprezzati in Italia.

Accompagnato da una straordinaria band di musicisti (Tony Pujia alle chitarre, Alessandro Gwiss al piano e tastiere, Silvio Masanotti alle chitarre, Michele Ranieri ai cori, chitarra e percussioni, Claudio Pizzale ai fiati, Davide Beatino al basso e Marco Rovinelli alla batteria) ed un gioco di luci capace di sottolineare i vari momenti ed i ritmi dello spettacolo, l'artista si esibirà in uno show di toccante impatto musicale ed emotivo.