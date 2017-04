Il gruppo pH6 vince il sondaggio di Gazzarock. La band ha ottenuto il 33% dei voti espressi nel sondaggio on line lanciato dal sito della Gazzetta di Parma.

Seconda Jasmine Furlotti con il 31%, al terzo posto Marco Gambarelli & Adry Clama con il 19% dei voti.

I pH6 si esibiranno giovedì sera al Wopa nella serata di premiazione dei ParmAwards, a partire dalle 21.





Video: concerto dei pH6



Come da regolamento, infatti, alla band vincitrice vanno:

- Una targa premio;

- Alcune ore in studio di registrazione (offerte da uno studio partner dei ParmAwards e ancora da quantificare);

- Un posto tra gli ospiti musicali della serata di premiazione dei ParmAwards di giovedì 13 aprile al WoPa;

- La possibilità di suonare in alcuni dei principali festival musicali della provincia (a discrezione degli organizzatori).