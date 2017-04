Gabbani al Concertone del primo maggio

Da alcuni dei protagonisti dell’ultimo Festival di Sanremo ad altri della scena live italiana, passando per il rock che non invecchia e il nuovo pop: si comincia a comporre la lunga line up del tradizionale Concerto del Primo Maggio a Roma, promosso da Cgil, Cisl e Uil. Un Concerto che comincia a fare incetta di nomi, essendo venuta meno anche la concorrenza diretta del concerto di Taranto che quest’anno ha dato forfait.

Ecco allora la conferma della presenza del vincitore dell’ultima edizione del Festival di Sanremo Francesco Gabbani (con o senza scimmia nuda che balla?), che solo un paio di settimane a seguire sarà impegnato a rappresentare l’Italia nell’Eurovision Song Contest a Kiev; l’autore e cantante Ermal Meta, terzo a sorpresa sempre a Sanremo, dove ha conquistato la serata cover con un’emozionante Amara Terra Mia; il cantautore e rocker, già più volte sul palco romano e che con i suoi 50 anni di carriera ha segnato alcune tappe fondamentali della musica italiana, Edoardo Bennato; il pop d’élite di Samuel, anche lui reduce dal festival dove ha debuttato come solista, in una momentanea pausa dai Subsonica; l’elettro-dance dei Planet Funk; la poetica romantica di Brunori Sas; la stella del desert blues Bombino; il virtuoso violinista spagnolo di origini libanesi e discendenza armena Ara Malikian; il progetto del poliedrico cantautore Vasco Brondi, Le Luci della Centrale Elettrica; la band che rappresenta il nuovo pop italiano, gli Ex-Otago.