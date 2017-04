Carlo Lucarelli: «Le parole della censura»

Carlo Lucarelli, che a Parma è nato ma da sempre vive a Bologna, intercetta i parmigiani “residenti” Marco Caronna e Alessandro Nidi. Ne nasce un «ménage à trois» in un amalgama di parole e musica dove la voglia di raccontare si fa indagine, a ritroso, nella nostra storia recente. Uno spettacolo in cui lo scrittore dalla penna noir mette il suo “graffio”, la capacità di scrostare la superficie per trovare una verità, sotto l'apparente. «Controcanti – L’opera buffa della censura», produzione Parmaconcerti, arriva domani alle 21 al Teatro Magnani di Fidenza per concludere la stagione 2016-2017 curata da Ater.

«Controcanti» è diretto da Marco Caronna, che è anche uno dei due musicisti protagonisti con Lucarelli (lo Scrittore); l'altro musicista è Alessandro Nidi (pianoforte) che cura la direzione musicale. La voce fuori campo è di Moni Ovadia.

Suggestioni che fanno subito atmosfera. Due musicisti, un po’ cialtroni e in fuga per strane ragioni da una dittatura, si rintanano in uno scantinato. Lì trovano uno scrittore, fuggito per motivi ben più seri. Quell'antro sembra essere un rifugio clandestino, di epoca fascista, con un vecchio microfono e una vecchia radio, per trasmettere o per ascoltare. I tre scoprono documenti che provano che da quel seminterrato si denunciavano gli orrori tragicomici della censura dell’epoca, lo scrittore li conosce, li commenta, li racconta. E così parte un viaggio semiserio tra le musiche che hanno osato lo sberleffo al regime. I tre scoprono che il microfono funziona ancora, e che la censura ha continuato il suo stupido cammino...

Carlo Lucarelli, com'è ritrovarsi con Nidi e Caronna? Come vi dividete la scena?

«E' bello. Con loro avevo già realizzato altri progetti in passato. Questo nasce da loro, da una loro idea di analizzare la censura nella musica e nello spettacolo dal fascismo fino a vicino a noi. Dei tre, io sono quello che racconta ma ci diamo la parola, ci intrecciamo. Lo spettacolo è un unicum».

A proposito di censura, cosa ha scoperto?

«A parte la censura in epoca fascista, ci sono cose curiose. Ad esempio nella storia del Festival di Sanremo. La canzone di Lucio Dalla, “4 marzo 1943”, nella versione originale faceva “ancora adesso mentre bestemmio e bevo vino” poi diventata “che gioco a carte e bevo vino”. Dai testi degli anni Cinquanta, invece, venivano tolte le parole che alludessero all'adulterio, come “amante”. Insomma, le canzoni sono uno specchio della società».

Adesso cos'è tabù?

«Non è facile da dire. Credo che in televisione, la religione sia ancora un tabù mentre la violenza non lo è: si vedono persone che si azzuffano eppure tornano, regolarmente, invitate. Anche certi tabù politici sono caduti, mi pare».



A proposito di televisione, ha firmato un recente successo di RaiDue, «La porta rossa» con Lino Guanciale e Gabriella Pession. Un'idea sfidante quella di proporre una fiction con accenti “paranormali”.

«Sì, vengo citato sempre io ma in realtà la sceneggiatura l'abbiamo lavorata a più mani, con Giampiero Rigosi, Sofia Assirelli e Michele Cogo. Certo era una scommessa proporre in una serie tv un thriller con elementi si soprannaturale. Ci siamo riusciti e ne siamo molto contenti».

E' vero che è già in cantiere un nuovo ciclo di puntate?

«E' vero, stiamo scrivendo, ma ci vorrà un po' di tempo».

Info e biglietti

Biglietti: da 20 euro a 10 euro. Per informazioni: telefono 0524.517510.

Tabù di ieri e oggi

«La violenza non

lo è più, mi pare.

In tv vedo zuffe

in continuazione»