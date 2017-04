"Tour" del regista Peter Greenaway: girerà un film in Emilia-Romagna?

Nei prossimi giorni Peter Greenaway visiterà alcune località e siti dell’Emilia-Romagna, per ambientarvi un eventuale progetto cinematografico, ancora in fase di definizione.

Il regista Peter Greenaway tornerà in Emilia-Romagna nei prossimi giorni per esaminare alcune location. In quest’ottica ha chiesto la collaborazione dell’Emilia-Romagna Film Commission e incontrerà l’assessore regionale alla cultura Massimo Mezzetti.

Il suo eventuale progetto cinematografico è in fase di definizione e così il regista gallese - che ha firmato pietre miliari del cinema come «I misteri del giardino di Compton House», «Giochi nell’acqua» e «Il ventre dell’architetto» - ha chiesto e ottenuto la consulenza della Film Commission regionale, proponendo luoghi che potrebbero trasformarsi in set. Durante la visita incontrerà, con l’assessore Mezzetti, anche gli amministratori delle città al momento interessate.

Greenaway è da tempo legato alla vita culturale dell’Emilia-Romagna. E' stato inoltre insignito della laurea ad honorem in Arti visive dall’Università degli Studi di Parma, città in cui ha anche realizzato, con la moglie Saskia Boddeke, l’allestimento della “Giovanna d’Arco” per il Festival Verdi 2016.