Morgan: "Io linciato, la lite è una sceneggiatura". I ragazzi: "Ti stimiamo ma non c'eri mai"

Continua a far discutere l'addio di Morgan al programma "Amici", un fatto che Maria De Filippi ha definito essere un proprio fallimento. Morgan sottolinea che la lite con i ragazzi è una "sceneggiatura televisiva", mentre dalla squadra dei Bianchi dicono che c'è bisogno di un vero coach. Anche se Morgan è stimato dai ragazzi come artista.

"OFFESO E TRATTATO MALE". «Voglio dire che sono stato offeso e trattato male, tutto qui. Che la lite coi ragazzi è sceneggiatura televisiva ma è l’unica cosa a cui potevano appigliarsi di fronte alla paura che hanno». Inizia così un lungo post con cui Morgan, su Facebook, dice la sua sull'addio ad Amici di Maria De Filippi e sostiene di essere stato «linciato».

«La loro paura - scrive il cantante - è fondamentalmente basata sull'enorme divergenza di stile: io credo nella qualità, nella cultura e nella comunicazione sana e intelligente, nell’arte e nel servizio pubblico, nell’istruzione. Loro nella televisione spicciola, nel mercato, nel denaro, nel mantenere bue il popolo e ben salde le poltrone. Hanno paura. Tutto qua. Io ho offerto loro molte proposte molto impegno e molta passione e molta professionalità loro mi hanno linciato. Un ambiente dove avviene un linciaggio è normale? No, ovviamente. Il vero mio errore è stato credere che potessero essere genuinamente in grado di un risveglio, ma così non è stato e la mia ingenuità se la sono sbranata come han potuto. Vi ricordo che nonostante i loro disperati tentativi di massacrarmi, anche da fuori, nella gara rimango in vantaggio!!! Forza bianchi!».

«Gli ho dato talmente tante assegnazioni e materiale - aggiunge Morgan - che come canzoni possono vivere di rendita per qualche mese. Ribadisco che non è vero delle divergenze coi ragazzi, è roba costruita, i ragazzi devono eseguire tutti i loro ordini peggio che militari. Io che so perché ci siamo guardati negli occhi e sussurrati "sono con te" non vedo l’ora di riabbracciarli quando saranno fuori dall’incubo. Fossi nei loro panni me la farei addosso letteralmente».

I RAGAZZI DI "AMICI": "TI STIMIAMO MA NON C'ERI MAI". «Stimiamo Morgan come artista» ma «abbiamo bisogno di un vero coach. Lui non c'era mai, non faceva lezioni singole con noi, non ci seguiva sul piano didattico, si limitava a spiegarci il significato dei pezzi. E anche in puntata parlava più delle canzoni che di noi». Sono chiari e decisi Mike Bird e Shady nello spiegare perché insieme al ballerino Sebastian hanno chiesto alla produzione di Amici di cambiare direttore artistico/coach alla squadra dei Bianchi. Tensione che ha portato all’addio al programma del leader dei Bluvertigo.

«Siamo tristi per le sue dichiarazioni sui giornali -aggiunge il 23enne Mike Bird - non è vero che siamo sempre controllati, nel programma c'è grande libertà». L'unica cosa che «la produzione ci ha chiesto di non dire è il nome del nuovo coach (in pole position Emma ndr) che già conosciamo» aggiunge Shady. Il nome infatti verrà annunciato ufficialmente la prossima settimana.

La posizione su Morgan dell’altro membro della squadra, il cantante 16enne Thomas (assente oggi perché a scuola) sembra fosse più morbida, ma «è bene chiederla a lui» dicono i "compagnI" bianchi.