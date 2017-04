Mediaset querela Morgan per le sue parole su "Amici"

(ANSA) - ROMA, 13 APR - Mediaset ha dato mandato ai suoi legali di agire nei confronti di Marco Castoldi, in arte Morgan, per le "gravi affermazioni diffamatorie rilasciate contro la Società" negli ultimi giorni.

Morgan ha lasciato il programma, sollevando polemiche tra i fan e tra gli artisti che partecipano. I ragazzi di "Amici" gli hanno risposto: "Ti stimiamo ma non c'eri mai".