Isola dei famosi, ecco che fine hanno fatto i vincitori

L'edizione 2017 del reality «L'isola dei famosi» si è chiusa mercoledì sera con la vittoria di Raz Degan. Ma che fine hanno fatto i dodici vincitori? Gloria effimera o luci della ribalta? Ecco la soluzione.



2017: RAZ DEGAN - 48 anni

Dalla pubblicità della Jagermeister al film «Centochiodi» di Ermanno Olmi. Modello e attore, è stato legato sentimentalmente a Paola Barale. Adesso, sembra che la coppia si sia riformata.





2016: GIACOBBE FRAGOMENI - 47 anni

Pugile, campione del mondo Wbc nel 2008 per la categoria dei pesi massimi leggeri. Resta un figura importante nel mondo del pugilato italiano. Può considerarsi parmigiano, visto che si alterna la sua residenza tra Milano e Lesignano Bagni.



2015: LE DONATELLA (Giulia e Silvia Provvedi) - 23 anni

Cantanti gemelle di Modena, hanno partecipato anche a «X Factor», hanno posato senza veli per l'edizione italiana di Playboy, lo scorso anno hanno debuttato come conduttrici televisive presentando «Italian Pro Surfer», talent show sul surf in onda in seconda serata su Italia 1. Il nome Donatella è un omaggio a Donatella Rettore.



2012: ANTONELLA ELIA - 53 anni

Showgirl, attrice e conduttrice tv, ha lavorato con Raimondo Vianello, Paolo Bonolis e Corrado. Ha fatto cinema e teatro.



2011: GIORGIA PALMAS - 35 anni

E' diventata famosa quando, nel 2002, a «Striscia la notizia» è diventata velina al posto di Elisabetta Canalis. Ha condotto «Paperissima Sprint». Una figlia dalla relazione con il calciatore Davide Bombardini, è legata al campione di bike trial Vittorio Brumotti.



2010: DANIELE BATTAGLIA - 35 anni

Conduttore radiofonico e cantante, è figlio di Dodi Battaglia, il chitarrista dei Pooh.



2008: VLADIMIR LUXURIA - 51 anni

Scrittrice, conduttrice televisiva, attrice, autrice teatrale. Per nascita appartenente al sesso maschile, nella vita ha adottato esclusivamente un ruolo di genere femminile. Lei stessa si definisce transgender. È stata deputata nella XV Legislatura, durante il governo Prodi.



2007: MANUELA VILLA - 51 anni

Cantante, attrice e scrittrice, figlia di Claudio Villa (morto nel 1987) e della soubrette e ballerina Noemi Garofalo. Per il 2017 è previsto un tour teatrale dal titolo «30 anni di me e di te» in occasione dei suoi 30 di carriera.



2006: LUCA CALVANI - 42 anni

Attore e conduttore televisivo, ha lavorato come modello e come attore di fotoromanzi. L'abbiamo visto anche in un episodio di «Beautiful».



2005: LORY DEL SANTO - 58 anni

Showgirl e attrice; fu bigliettaia a «Drive in», ha partecipato a numerosi film di genere, tra cui «W la foca». E' stata spesso alla ribalta della cronaca rosa: ricordiamo la storia con Eric Clapton e la tragica fine del loro figlio Conor. E' ritorna in auge partecipando a diversi reality, fra cui nel 20016 «Pechino Express».



2004: SERGIO MUNIZ - 41 anni

Modello, attore e cantante spagnolo che vive e lavora principalmente in Italia.



2003: WALTER NUDO - 46 anni

Attore, conduttore televisivo, cantautore e karateka canadese naturalizzato italiano. È stato sportivo di buon livello come karateka (campione italiano di kumite 75 kg nel 1987), come pilota automobilistico (campione italiano Endurance cat 3.5 d nel 2009) e come pugile. Dal 2007 con la propria band gira l'Italia esibendosi in un repertorio di musica italiana e straniera anni '70, '80 e '90. Dal 2010 è sposato con Céline Mambour, stilista francese.