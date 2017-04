Dopo la burrascosa uscita di scena di Morgan, è Emma il nuovo coach della squadra dei Bianchi ad Amici. L’annuncio è arrivato alla fine della puntata di sabato 15 aprile.

Il nome della cantante salentina, vincitrice del talent nel 2010 e già tre volte direttore artistico, era circolato nelle indiscrezioni dei giorni scorsi come il più quotato per la sostituzione di Morgan. Peraltro Emma era tornata come ospite della quarta puntata ed era stato lo stesso Morgan, prima della lite in studio, a invitarla a diventare co-coach.