Addio ai chitarristi Bruce Langhorne (che ispirò Mr Tambourine Man) e Allan Holdsworth

Arrivò in studio con un tamburo turco extralarge decorato di campanellini e nacque una canzone immortale. E oggi il mondo della musica dice addio a Bruce Langhorne, il prodigioso chitarrista che ispirò "Mr. Tambourine Man" di Bob Dylan. "In the jingle jangle morning I'll come following you", ("nel meraviglioso mattino ti seguirò") cantò il neo-premio Nobel per la Letteratura nel celebre brano dalle mille interpretazioni. Langhorne è morto nel giorno di Venerdì Santo a Venice, California. Aveva 78 anni.

E’ stato lo stesso Dylan a dare nel 1985 a Langhorne il credito di essere stato la sua musa. Più in generale il chitarrista è stato l’anima di "Bringing It All Back Home", l'importantissimo album del 1965 in cui i suoi accordi elettrici hanno tessuto la trama di canzoni come "Maggie's Farm", "Love Minus Zero/No Limit" e "She Belongs To Me". Impegno musicale e impegno politico: nell’agosto 1963 Bruce salì sul palco allestito al Mall di Washington per accompagnare la folk singer Odetta subito prima del celebre discorso di Martin Luther King "I have a dream".

Pasqua triste per la musica anche in Gran Bretagna, dove si è spento a Bradford all'età di 70 anni Allan Holdsworth, chitarrista tra i più importanti del panorama jazz-rock. Ha legato gli inizi della sua carriera negli anni '70 a gruppi del calibro di Soft Machine, Tempest e UK contaminando la scena prog con la propria chitarra di ispirazione jazzisticaprima di intraprendere una coerente carriera solista nel segno della sperimentazione e dell'innovazione (è stato un maestro della chitarra synth).