Laura Pausini annuncia la morte della nipotina

«Buon Viaggio piccola Aliena Bellissima». Con queste parole postate sulla sua bacheca Facebook, la cantate Laura Pausini ha voluto ricordare la morte della nipotina Francesca, figlia della cugina Roberta, scomparsa a nemmeno tre anni di età domenica scorsa a causa di una grave e rara malattia genetica. «Questa Pasqua - ha scritto la cantante - lascia un vuoto gigante nel mio cuore e in molte persone della mia famiglia. Ho una cugina straordinaria, una donna coraggiosa, una mamma per sempre. Sono molto commossa perchè non riesco ad immaginare il suo dolore, mi sento come se volessi respirare e non so come si fa. Non posso immaginare come possa essere per lei». La bimba era affetta dalla sindrome da delezione 1p36: per questo la madre - di Solarolo, nel ravennate, proprio come la cantante - aveva aperto un blog per parlare della piccola chiamandolo ‘1p36’, un po' quasi fosse un pianeta, come la donna stessa aveva scritto: «Un pianeta non pianeta. E’ il pianeta immaginario dal quale viene la piccola Francesca... nell’immaginazione della sua mamma, che sarei io ovviamente». Ed è stata la sempre la madre ad annunciare in Rete la morte della piccola usando queste parole: «Buonanotte mia piccola aliena».