«Qualcosa di troppo», anteprima per i nostri lettori

Avete mai pensato come sarebbe mettersi nei panni di una persona dell'altro sesso, anche solo per un giorno? E' un'esperienza che potrebbe rivelarsi esilarante: almeno a giudicare dalla commedia francese «Qualcosa di troppo», in anteprima mercoledì 3 maggio a Parma. Con ben 80 posti riservati ai nostri lettori.

Il film, diretto da Audrey Dana, racconta di Jeanne che, fresca di divorzio, e lontano dai suoi figli una settimana su due, non vuole più sentire parlare di uomini. Ma un giorno si sveglia con una «sorpresa»: a prima vista non sembra essere cambiato nulla nel suo corpo... ad eccezione di un piccolo, ma non trascurabile, dettaglio! Con cui Jeanne, come fosse un uomo, dovrà imparare a convivere: dando adito a una serie di situazioni comiche.

L'anteprima della pellicola, in sala dall'11 maggio, si terrà alle 20.30 in entrambi i The Space della città: al Barilla Center sono riservati per i nostri lettori 25 inviti validi per due persone mentre al Campus 15, sempre validi per due persone. In tutto, come detto, 80 ingressi gratuiti per vedere un film una settimana prima della sua uscita.

Cosa fare per ottenere l'invito? Basta registrarsi on line al link https://www.screenweek.it/anteprime/qualcosaditroppo/partner/gazzettadiparma-12546 e seguire le istruzioni. I primi 40 che riusciranno a registrasi potranno contare su un invito per due persone per assistere all'anteprima della paradossale commedia francese.