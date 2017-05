Silvia Avallone oggi a Parma

Il romanzo è la forma letteraria che le è congeniale e che l'ha rivelata al grande pubblico nel 2010 con «Acciaio» (premio Campiello opera prima, da cui fu tratto anche un film). Con il nuovo lavoro «Da dove la vita è perfetta» (Rizzoli, 376 pagine), Silvia Avallone si conferma autrice dall'ampio respiro, confezionando un grandioso dipinto, un Quarto Stato di parole e lettere, in cui racconta coralmente e, insieme, individualmente un'umanità in cui le ragioni degli uni nascono dai torti degli altri ma dove nessuno è indenne, comunque, dalla colpa. Storie di vite che si intrecciano, a volte solo si sfiorano, gravitando intorno a un unico embrione, quello della maternità, tra chi un figlio lo vuole e non può averlo, chi non lo vuole e gli capita, chi ce l'ha ed è come se non ce l'avesse.

L'autrice presenterà il suo libro a Parma oggi alle 18.30 alla libreria Volta Pagina di via Oberdan 4/C (laterale di via Mazzini, info@voltapaginaparma.it) intervistata dalla giornalista Mara Pedrabissi.